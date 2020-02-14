КПП «Акжол-автодорожный» на границе с Казахстаном временно закроют

С 20 февраля 2020 года КПП «Акжол-автодорожный» будет временно закрыт в связи с реконструкцией. Пропуск транспортных средств и грузов будет приостановлен.

Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил начальник управления пограничного контроля ГПС КР Нурланбек Жалбиев.

По его словам, граждане смогут пересекать госграницу через этот пункт пропуска в пешем порядке, то есть без провоза габаритного багажа в коммерческих целях и без объемной ручной клади.

«При этом в самом пункте будут вестись строительные работы. До конца 2020 года мы планируем завершить строительство и модернизацию пункта пропуска. После завершения строительных работ будет увеличено количество кабин паспортного контроля, планируется до восьми проходных полос, будет предусмотрена комната ожидания и созданы другие удобные условия для пересекающих границу», — сказал Жалбиев.

Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» будет работать с 6.00 до 00.00 по местному времени.

Источник: maralfm.kg