На заместителей министра транспорта наведена порча?

На прошлой неделе заместитель министра транспорта и дорог Н.Ж., а также директор Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Б.А. задержаны на взятке в 10 тысяч долларов. Их задержали сотрудники АКС ГКНБ КР.

Заместитель министра предлагал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ КР за прекращение уголовного преследования, не доводя до суда, работников курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог КР, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.

В тот же день за установленную причастность к даче взятки задержан директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Б.А.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 ч.3 (дача взятки) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Это не первое уголовное дело в связи с коррупцией в министерстве. Прежний заместитель министра тоже был задержан ГКНБ 5 декабря 2018 года, он взялся решить какой-то проект в тендере по дорожному строительству и восстановительным работам. За услугу требовал 570 000 долларов, до этого через родственника получил 120 000 долларов. Поздней был задержан при получении 50 000 долларов. Суд лишил А.Жусубалиева свободы сроком на 14 лет.

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.2