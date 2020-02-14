Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова: В Кыргызстане больных коронавирусом нет

Предпринимаются все необходимые меры меры по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению распространения коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на очередном заседании республиканского штаба.
По имеющейся у посольства Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике информации, по состоянию на 13 февраля среди заболевших вирусом граждан Кыргызской Республики нет.
«На сегодня больных коронавирусом на территории Кыргызстана нет. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики продолжает работу с гражданами Кыргызской Республики, находящимися на территории Китайской Народной Республики, по оказанию необходимого содействия для защиты их прав и здоровья. Сегодня рейсом Пекин — Алматы прибыли 40 граждан Кыргызской Республики (студенты). Они прошли соответствующую проверку и размещены в карантин на временных пунктах обсервации. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики», — говорится в сообщении.
Источник: super.kg
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