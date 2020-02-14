В Ошской области зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла

В Ошской области 14 февраля в 2:18 зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в селе Нура Алайского района интенсивность землетрясения составила 3,5 балла, селах Икизяк и Эркештам – 3 балла, Кок-Суу – 2,5 балла.

Источник: elgezit.kg