Врачи в Нарыне собирали деньги на «чай» для комиссии – ответ Минздрава

Информация, озвученная на заседании парламента депутатом Аидой Исмаиловой о том, что медработники Нарынского районного ЦСМ собирали на «чай» для членов комиссии Минздрава, не соответствует действительности.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала текущего года комиссионного состава выезда руководства и сотрудников центрального аппарата Министерства здравоохранения в организации здравоохранения Нарынской области не было, официального приказа о командировке сотрудников аппарата в Нарынскую область со стороны кадрового отдела не было.
«Издавался только один приказ, 30 января 2020 года о командировке министра здравоохранения сроком на один день для проверки готовности санитарно-карантинного пункта СКП «Торугарт» по профилактике и предупреждению коронавируса. В связи с дальностью дороги и короткого срока посетить и тем более проверить организации здравоохранения у министра времени не было», - говорится в сообщении.
Также ведомство отмечает, что все выезжающие в командировку сотрудники центрального аппарата, а также руководство ведомства обеспечиваются командировочными расходами.
«Кроме того, сегодня координатором по здравоохранению Нарынской области проведено собрание с коллективом Нарынского ОЦСМ и ЦСМ Нарынского района, присутствовали более 30 сотрудников данных медицинских организаций. Руководители и сотрудники ГСВ высказались, что узнали про необоснованные сборы только после выступления депутата, а также отметили, что сообщение анонимное и бросает тень на весь коллектив.
В связи с чем запротоколировали решение сделать коллективное обращение на имя депутата ЖК КР Аиды Исмаиловой об указании лица, которое дало такую информацию, чтобы была открытость и ясность в данной ситуации», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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