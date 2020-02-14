В некоторых районах Бишкека и Токмака 17-20 февраля не будет газа (список)

В некоторых районах городов Бишкека и Токмака 17-20 февраля не будет природного газа.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

— с 17 по 18 февраля в Бишкеке по улице Анкара, 4а, 14, 3/109, 3/103, 3/101, 3/1, 27;

— с 18 по 20 февраля в районе Бишкека, ограниченном отрезками улиц Московской, Токтогула, Логвиненко, Панфилова;

— 18 февраля в Токмаке по улице Ибрагимова ж/д 91, 93, 95, 97, 99, 101; улице Узбекской, 18, 20, 22, 24, 26;

— с 19 по 20 февраля в Бишкеке по улице Исанова, 98;

— 19 февраля в Токмаке по улице Пролетарской ж/д 23, 25, 27, 29, 31; улице Татарской ж/д 18, 18-1; улице Овчарова, 11, 15, 17; улице Гагарина, 86, 88.

Как отмечается, ремонтные работы проводятся с целью обеспечить безопасность потребителей и безаварийную работу оборудования.

Источник: elgezit.kg