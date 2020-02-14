Посол Кыргызстана в Турции совершил рабочую поездку в г.Кастамону

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстан в Турции Кубанычбек Омуралиев совершил рабочую поездку в г.Кастамону, сообщает пресс-служба МИД КР.

В рамках поездки Омуралиев встретился с Губернатором провинции Кастамону Яшар Карадениз. Стороны отметили необходимость расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, а также были обсуждены вопросы защиты граждан Кыргызстана, проживающих в провинции Кастамону. Посол К.Омуралиев выразил просьбу оказать содействие в вопросах пребывания граждан КР в Кастамону, на что Губернатор заверил, что им будет оказана всяческая поддержка.

В ходе состоявшейся встречи с вице-мэром г.Кастамону Нурай Чолак была достигнута договоренность в восстановлении связей и укреплении сотрудничества городов-побратимов Нарын и Кастамону.

На встрече в Университете г.Кастамону Ректор проф. Ахмет Топал и посол обсудили вопросы в сфере образования, а также вопросы обучения кыргызских студентов в данном ВУЗе.

В рамках поездки посол К.Омуралиев провел встречу с членами Совета правления торгово-промышленной палаты провинции Кастамону (KATSO), представил презентацию об инвестиционных возможностях в КР и условиях ведения бизнеса, а также пригласил деловые круги посетить Кыргызстан.

В целях защиты прав и законных интересов граждан КР Омуралиев провел встречу с директором Дирекции по делам миграции провинции Кастамону Эшреф Шахин.

На встрече с гражданами Кыргызстана посол проинформировал о работе посольства по защите прав и интересов граждане КР, а также о состоявшихся его встречах с местными властями, где одним из обсужденных вопросов стала защита прав и интересов граждан КР и в целях практического содействия был приглашен директор Дирекции по делам миграции провинции Кастамону Эшреф Шахин с ответственными сотрудниками миграционной службы. На встрече обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан КР в Турции, права и обязанности иностранных граждан, пребывающих в Турции, и предоставлены ответы турецкой стороны на вопросы граждан Кыргызстана.

Справочно: Кастамону — является административным центром одноименной провинции, расположен в северной части Турции. Население провинции составляет 380 тыс. человек, а в городе Кастамону проживает 117 тыс. человек. В 2018 году г.Катамону был объявлен культурной столицей тюркского мира. Экономика провинции Кастамону основывается на промышленности (деревообработка), сельском хозяйстве, внутреннем туризме и др. Университет г.Кастамону создан 1 марта 2006 года. В 2019-2020 учебном году количество студентов составило свыше 32 тыс. В состав Университета входит 13 факультетов, 2 институтов, 3 колледжей, 13 профессиональных училищ и 19 исследовательско-прикладных центров.

Источник: Кабар