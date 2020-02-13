В Кыргызстан из Казахстана через пункт пропуска «Акжол-автодорожный» прибыл первый автобус с кыргызстанскими студентами, обучающимся в Китае.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
По его данным, благодаря содействию казахстанской стороны 40 студентов — граждан Кыргызстана сегодня прибыли в аэропорт города Алматы (Казахстан) рейсом «Пекин — Алматы». Далее на автобусах, которые были специально направлены из Бишкека, студенты приехали на родину.
После проверки тепловизором юноши и девушки прошли пограничный контроль.
У всех студентов состояние здоровья удовлетворительное. Далее в соответствии с алгоритмом, разработанным Министерством здравоохранения КР, прибывших из КНР граждан Кыргызстана направили во временные пункты обсервации для прохождения карантина.
Как отмечается, кыргызстанские студенты находились в городе Урумчи и не могли вылететь на родину по ранее приобретенным авиабилетам в связи с закрытием границы и отменой воздушного сообщения с КНР.
На КПП «Акжол» из Китая прибыли 40 кыргызстанских студентов
Источник: elgezit.kg
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