На КПП «Акжол» из Китая прибыли 40 кыргызстанских студентов

В Кыргызстан из Казахстана через пункт пропуска «Акжол-автодорожный» прибыл первый автобус с кыргызстанскими студентами, обучающимся в Китае.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, благодаря содействию казахстанской стороны 40 студентов — граждан Кыргызстана сегодня прибыли в аэропорт города Алматы (Казахстан) рейсом «Пекин — Алматы». Далее на автобусах, которые были специально направлены из Бишкека, студенты приехали на родину.

После проверки тепловизором юноши и девушки прошли пограничный контроль.

У всех студентов состояние здоровья удовлетворительное. Далее в соответствии с алгоритмом, разработанным Министерством здравоохранения КР, прибывших из КНР граждан Кыргызстана направили во временные пункты обсервации для прохождения карантина.

Как отмечается, кыргызстанские студенты находились в городе Урумчи и не могли вылететь на родину по ранее приобретенным авиабилетам в связи с закрытием границы и отменой воздушного сообщения с КНР.

На КПП «Акжол» из Китая прибыли 40 кыргызстанских студентов

Источник: elgezit.kg