Нужно принимать меры в отношении тех, кто ставит под сомнение целостность страны!

Правда в том, что на просторах интернета, в том числе в социальных сетях сидят люди, которые пишут что вздумается, ставя под угрозу единство народа, стабильность в стране.

Все больше сайтов и фейк аккаунтов ставят под сомнение государственность. Эти сайты и аккаунты превратились в инструмент экстремистских группировок, политических сил, преследующих дурные цели. Поэтому возникла необходимость закрыть такие интернет ресурсы, представляющие собой угрозу для общества.

Судя по сообщению Генпрокуратуры, заблокировали более 100 сайтов и около 300 аккаунтов, признанные экстремистскими. Кроме того, решением суда закрыт доступ к 21 информационному ресурсу за рекламу наркотических веществ. Некоторые могут неоднозначно отреагировать на это, опираясь на свободу слова.

Если говорить о вопросе государственной безопасности, то было принято очень правильное решение. Вместе с этим следует заблокировать все аккаунты и сайты, которые подрывают единство народа, поднимают вопрос севера и юга, будоражат народ, натравляют народ против власти, ставят под сомнение целостность страны. Власть должна пойти на необходимые меры, когда речь идет о государственной безопасности.

Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 3