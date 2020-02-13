Нужно принимать меры в отношении тех, кто ставит под сомнение целостность страны!

Правда в том, что на просторах интернета, в том числе в социальных сетях сидят люди, которые пишут что вздумается, ставя под угрозу единство народа, стабильность в стране.
Все больше сайтов и фейк аккаунтов ставят под сомнение государственность. Эти сайты и аккаунты превратились в инструмент экстремистских группировок, политических сил, преследующих дурные цели. Поэтому возникла необходимость закрыть такие интернет ресурсы, представляющие собой угрозу для общества.
Судя по сообщению Генпрокуратуры, заблокировали более 100 сайтов и около 300 аккаунтов, признанные экстремистскими. Кроме того, решением суда закрыт доступ к 21 информационному ресурсу за рекламу наркотических веществ. Некоторые могут неоднозначно отреагировать на это, опираясь на свободу слова.
Если говорить о вопросе государственной безопасности, то было принято очень правильное решение. Вместе с этим следует заблокировать все аккаунты и сайты, которые подрывают единство народа, поднимают вопрос севера и юга, будоражат народ, натравляют народ против власти, ставят под сомнение целостность страны. Власть должна пойти на необходимые меры, когда речь идет о государственной безопасности.
Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!