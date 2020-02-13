Бакыт Торобаев, лидер фракции «Онугуу-Прогресс»: «Необходимо привлечь к ответственности руководство предприятия «Кыргызские железные дороги»

— Бакыт Эргешович, вы рассказали об инциденте на железной дороге Бишкек — Балыкчи. Когда все произошло?
— 18 декабря прошлого года в ущелье Боом перевернулись 8 вагонов, груженные углем. О чем это говорит? Перед тем как поезд отправляется в путь, нужно проверять рельсы, шпалы. Значит, такая работа не была проделана. Боже упаси, но если бы это был пассажирский поезд, а не грузовой? Представьте, как в летний сезон иностранные туристы едут на Иссык-Куль на поезде Бишкек — Балыкчи и опрокинулся вагон…
— Судя по ответу из Министерства транспорта, по данному факту пока никто не был привлечен к ответственности…
— Сказали: «Мы сформировали комиссию, она рассматривает». И все! По-моему, следовало принять жесткие меры, привлечь к ответственности руководителя предприятия «Кыргызские железные дороги». В будущем такое ЧП не должно повторяться. Это не железнодорожная ветка одного предприятия, фабрики или завода. По этой железной дороге едут пассажиры, она связана с человеческими жизнями.
Источник: газета «Азия news» №6 от 13.02.2020 / стр. 1
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