В Бишкеке 25-26 апреля пройдет индустриальный форум «Media Toptoo-2020»

В Бишкеке в «Асанбай-центре»25-26 апреля в третий раз пройдет индустриальный форум «Media Toptoo-2020 «, на котором будут обсуждены перспективы развития отрасли и последние мировые и локальные тренды.
Об этом сообщает организация Internews в Кыргызстане.
Форум «Медиа топтоо» – это открытая профессиональная площадка, где журналисты могут обменяться опытом с коллегами, искать новые формы сотрудничества.
Участники и спикеры в ходе мероприятия могут поделиться историями успеха, проведут практические мастер-классы и тренинги, обсудят актуальные вопросы рекламного рынка и онлайн-стратегий.
В ближайшее время на сайте www.internews.kg выйдет полная информация о спикерах форума предварительная программа «Media Toptoo-2020».
Источник: elgezit.kg
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