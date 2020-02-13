В Бишкеке 25-26 апреля пройдет индустриальный форум «Media Toptoo-2020»

В Бишкеке в «Асанбай-центре»25-26 апреля в третий раз пройдет индустриальный форум «Media Toptoo-2020 «, на котором будут обсуждены перспективы развития отрасли и последние мировые и локальные тренды.

Об этом сообщает организация Internews в Кыргызстане.

Форум «Медиа топтоо» – это открытая профессиональная площадка, где журналисты могут обменяться опытом с коллегами, искать новые формы сотрудничества.

Участники и спикеры в ходе мероприятия могут поделиться историями успеха, проведут практические мастер-классы и тренинги, обсудят актуальные вопросы рекламного рынка и онлайн-стратегий.

В ближайшее время на сайте www.internews.kg выйдет полная информация о спикерах форума предварительная программа «Media Toptoo-2020».

Источник: elgezit.kg