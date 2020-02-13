В ГУМ-Чынаре налоги не перечисляются полностью? Тюлеев мстит властям?

Нариман Тюлеев обрел скандальную известность, вовлекаясь в разные политические дела.

Как известно, во времена Бакиева стал влиятельным человеком, называя его «отцом». О его богатстве можно прочитать в СМИ. Во времена Атамбаева отсидел за решеткой за свои коррупционные дела в мэрии. Но и в тюрьме ему не было худо. Делился тем, что нажил, улучшил условия жизни заключенных, стал «авторитетом», как сам выразился. А ведь оказавшийся в тюрьме человек замыкается в себе. А Тюлеев, напротив, находясь в тюрьме довел до процветания торговый центр ГУМ-Чынар. В основном бизнесом Тюлеева управляет его дочь Назгуль. По некоторым данным, в ГУМ-Чынаре работают около 400-500 арендаторов. Арендная плата зависит от торговой площадки. Например, квадратный метр стоит от 10 до 40-50 долларов. Сообщается, что не со всех арендаторов поступают налоги. Если налоги поступают в полном объеме и мы заблуждаемся, Налоговая служба может проинформировать об этом нас. В общем, лучше всего знают уважаемые налоговики. Возможно они шабашат на этом. Может возникнуть вопрос – почему не поступает в полном объеме. Наверное у Тюлеевых своя правда. Создается ощущение, что правоохранительные органы «спят», не наблюдая за такими неприятными вещами. Или они получили свою «долю» и счастливы? В Жогорку Кенеше частенько поднимается вопрос не собранных налогов в полном объеме, о теневой экономике. Господин Тюлеев недолюбливает власти. Потому что его бизнес центры, начиная с «Сапаткома», квартиры, миллионы отошли к государству. Это сжирает его изнутри. Мало того, в здание «Сапаткома» переехала Служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол). Может поэтому Тюлеевы не хотят честно вести бизнес. Помнится, при Бакиеве, будучи мэром, Тюлеев установил на площади Ала-Тоо памятники негативным персонажам из эпоса «Манас» - Нескаре, Шыпшайдару, Жолою. Тогда народ был разгневан им. Разве это не позор…

Источник: газета «Багыт.kg» №5 от 12.02.2020 / стр. 5