Экономическая преступность все еще в силе…

Ни для кого не секрет, что в стране высок показатель экономической преступности.
В то же время соответствующие государственные органы непрерывно ведут борьбу с теми, кто совершают такие преступления и наносят ущерб государственному бюджету.
По официальным данным в 2019 году в результате экономических преступлений государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 6 млрд 706,9 млн сомов. Это на 475,1 млн сомов больше, чем в 2018 году.
Идет работа над возмещением нанесенного урона. Были возвращены в государственный бюджет 5 млрд 323,9 млн сомов. Это означает, что возвращаются деньги, «съеденные» коррупционным путем.
Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 3
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