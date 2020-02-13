Экономическая преступность все еще в силе…

Ни для кого не секрет, что в стране высок показатель экономической преступности.

В то же время соответствующие государственные органы непрерывно ведут борьбу с теми, кто совершают такие преступления и наносят ущерб государственному бюджету.

По официальным данным в 2019 году в результате экономических преступлений государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 6 млрд 706,9 млн сомов. Это на 475,1 млн сомов больше, чем в 2018 году.

Идет работа над возмещением нанесенного урона. Были возвращены в государственный бюджет 5 млрд 323,9 млн сомов. Это означает, что возвращаются деньги, «съеденные» коррупционным путем.

Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 3