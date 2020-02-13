Налоговики вступили в сговор с арендаторами «Аю гранда»?

Мы хорошо знаем «Аю гранд» небезызвестного алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова.

Там продается все. Голова идет кругом от разнообразия товаров. Хочется закупиться, но денег не хватает. И цены высокие. Бутики в упомянутом торговом центре работают на патентной основе. В «Аю гранде» народу много, торговля идет хорошо. Соответственно и патент стоит дорого. Если не ошибаемся, то это 15 тысяч сомов в месяц. Мы точно не знаем, сколько торговцев приобретают патенты. Но по дошедшей до нас информации, определенный процент торговцев (10, 20 или 30, мы не знаем) не состоят на учете Октябрьской районной налоговой службы. Поговаривают, что они договорились с налоговиками и работают без патента. Значит, налоговики и торговцы обманывают государство, наносят ущерб? По правде говоря, такая картина наблюдается не только в «Аю гранде», но и во многих торговых центрах Бишкека. Это всем нам известно. Законы у нас работают слабо, коррупция давно цветет. Почему правоохранительные органы не проведут тщательную проверку? Или некоторые влиятельные люди оказывают на них давление, не дают проверять? Если бы правоохранительные органы работали бы лучше, то удалось бы получше выявлять подобные незаконные вещи. Нельзя безразлично относиться к таким вопросам, нужно проявить жесткость.

Источник: газета «Багыт.kg» №5 от 12.02.2020 / стр. 5