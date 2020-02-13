Почему Узбекистан выводит своих студентов?

Когда молодежь одной страны учится в другой стране, то это воспринимается как инвестиция, как возможность развивать туризм.

Потому что молодежь на месте пребывания тратит деньги на учебу, жилье, общественный транспорт и на продукты питания. В Кыргызстане таких иностранных студентов достаточно. Например, в кыргызско-турецком университете «Манас» учатся студенты не только с соседних стран по Центрально-азиатскому региону, но и из Турции. В Международном университете Кыргызстана, в Медакадемии, в Американском университете Центральной Азии можно встретить студентов из Индии, Пакистана, Афганистана и т.д.

Что касается наших вузов на юге, то в ОшГУ, Джалал-Абадском государственном университете учатся студенты из Узбекистана. Но недавно руководство Узбекистана призвало свою молодежь вернуться на родину. По данному поводу написал свое мнение журналист Манас Осмон в социальных сетях: «Слышали, Узбекистан поспешно отзывает студентов из наших вузов. Это позорная ситуация для кыргызского образования. Как бы мы ни оправдывались, но кыргызское образование опозорилось на весь мир. Если правительству Абылгазиеву и Министерству образования плевать на такой позор, то нам тогда ничего не светит. На протяжении двух дней в социальных сетях идут бурные дискуссии, есть разговоры об отсутствии условий для обучения узбекистанских студентов, о повальном безразличии. Наша страна опозорилась из-за тех, кто не оценивает трезво свои возможности, прежде чем что-то делать. Есть те, кто требуют отставки бывшего ректора ОшГУ, нынешнего министра образования Каныбека Исакова за такую безграмотную деятельность. И представители власти, и соцсети расхвалили его, когда назначали на должность, но не сдвинулась с места реформа сферы образования, качество образования ухудшилось. Общественность бьет тревогу, но чиновники из правительства безмолвствуют. До сих пор придерживаются принципа: «Долгих лет жизни змее, если она меня не ужалит»

Если действительно узбекистанских студентов отзывают по упомянутой причине, то от этого страдает имидж не только нашего министерства, но и всей страны на международной арене.

Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 2