Пожар на складе ГСМ в Бишкеке локализован – МЧС

Пожар на складе ГСМ, расположенный на пересечении улиц Тимирязева-Жибек Жолу в Бишкеке, локализован, сообщает пресс-служба МЧС КР.

«Пожар на складе и близлежащих домов локализован в 23:28 по местному времени. На данный момент ведутся работы по полному тушению огня», - отметили в МЧС.

Причины пожара и площадь возгорания уточняются.

Источник: Кабар