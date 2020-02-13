Пожар на складе ГСМ в Бишкеке локализован – МЧС 

Пожар на складе ГСМ, расположенный на пересечении улиц Тимирязева-Жибек Жолу в Бишкеке, локализован, сообщает пресс-служба МЧС КР.
«Пожар на складе и близлежащих домов локализован в 23:28 по местному времени. На данный момент ведутся работы по полному тушению огня», - отметили в МЧС.
Причины пожара и площадь возгорания уточняются.
Источник: Кабар
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