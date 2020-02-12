В Кыргызстане повышается курс доллара

В соответствии с официальным курсом Национального банка, с января доллар подорожал на 15 тыйынов и в последние дни достиг 69,85 сома.
В соответствии с данными портала Valuta.kg курс доллара начал расти с 21 января. Покупка иностранной валюты повысилась на 14 тыйынов и составила 69,8 сома. Продажа иностранной валюты повысилась на 10 тыйынов и составила 69,9 сома. Кыргызстан очень зависим от импортных товаров, которые приобретаются за доллары. Частенько это влияет на курс доллара. Национальный банк сообщил, что с целью предотвращения сезонного резкого колебания курса доллара 31 января был продан 31 млн долларов. Но при этом не уточнили, что подразумевается под сезонным фактором. Обычно январь – спокойный сезон для бизнесменов, но в конце месяца рынок оживляется и поступают заказы на импортные товары, приобретаемые за доллары.
Источник: газета «Факты.kg» №5 от 11.02.2020 / стр. 10
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