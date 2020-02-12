Аскар Акаев возвращается и проведет поминки сына в Кемине?

Позавчера в Москве прошли поминки сына первого президента КР Аскара Акаева Айдара Акаева.

Об этом редакции VB.KG сообщила политик и правозащитник Токтайым Уметалиева.

По ее словам, она также посетила это мероприятие.

— Семье Акаевых прислали соболезнования многие люди, практически, все дипмиссии в Москве, кроме нашего посольства. Многие политики, в том числе и из Кыргызстана, выразили свои соболезнования. Говорили также, что из окружения нашего президента звонили Акаеву. На похороны приехали очень много кыргызстанцев во главе с нашим уважаемым аксакалом Апасом Джумагуловым. Были лидеры и представители кыргызских диаспор в России. Не понятно только, почему не было посла Аликбека Джекшенкулова. Он мог бы хотя бы прислать соболезнования. Перед смертью все равны, тем более, что он состоялся как политик во времена Акаева, — отметила Уметалиева.

Вчера на поминках лидеры диаспор и аксакалы приняли решение, что «кыркаш» (поминки 40 дней) проведут на малой родине Акаева в Кемине.

— Лидеры диаспор обратились к Аскару Акаеву, чтобы он также приехал в Кемин. На что он ответил, что не имеет право прикрываться сыном. «Не хочу, чтобы власть обостряла ситуацию в столь ответственное время». На что лидеры ему ответили: «Мы сами будем нести ответственность перед народом и властью», — процитировала она услышанный в Москве диалог.

Токтайым Уметалиева снова повторила свою позицию, что бывшему президенту Аскар Акаеву необходимо дать возможность вернуться на родину.

— Как я уже говорила, наш президент Сооронбай Жээнбеков должен первым протянуть руку семье Акаевых. Тем более в такой трудный для них час. Кыргызский народ великодушен и в этом мы еще раз убедились на похоронах Айдара Акаева. Поэтому пришло время перевернуть эту страницу и продемонстрировать единство кыргызстанцев, — сказала она.

Источник: Элгезит