Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются снег, морозы, гололедица

12 по 13 февраля на большей части территории снег, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской области ожидаются сильные осадки.
На дорогах снежный накат и гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в горных районах с усилением до 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.
В связи с ожидаемыми осадками с 12 по 13 февраля 2020 года в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (пер. Төө-Ашуу), 198-255 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 45-115 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-99 км (пер. Чапчыма), Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
В целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба со стороны МЧС КР были изданы телефонограммы, которые доведены до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях и мэрам гг. Бишкек, Ош. Со стороны ЦУКС при МЧС КР разосланы СМС оповещения до населения по средствам сотовых операторов и соответствующая информация доведена до телевизионных каналов для отображения по бегущей строке. Кроме этого через программу ОКСИОН по телеканалам была передана соответствующая информация для населения.
Источник: Элгезит
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