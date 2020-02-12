Посол Харрази: Иран уделяет большое внимание вопросам культурных связей с КР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в КР Саид Харрази во время посещения Национальной библиотеки Кыргызстана им.

Алыкула Осмонова сказал, что в двусторонних отношениях вопросам культуры будет уделяться большое внимание, так как важной задачей является сохранение культурных ценностей народа, к которым относятся книги и библиотеки. Об этом агентству "Кабар" сообщила пресс-служба Нацбиблиотеки КР.

На встрече с директором Нацбиблиотеки КР Жылдыз Бакашовой Посол Харрази сказал, что “это его вторая встреча, после встречи по поводу возобновления прямого авиарейса по маршруту Тегеран-Бишкек-Тегеран”. Он особо отметил, что его посещение Нацбиблиотеки КР проходит в день празднования 41-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

Саид Харрази ознакомился с деятельностью Нацбиблиотеки КР и ее культурными Центрами. Директор Нацбиблиотеки Ж.Бакашова выразила благодарность Послу Саиду Харрази за внимание и поддержку и отметила важность активизации двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и проведении совместных мероприятий.

В Национальной библиотеке КР с 2002 года функционирует Центр персидской литературы, который был создан при поддержке Посольства ИРИ в Кыргызстане.

Источник: Кабар