Кыргызы перестали брать кредиты на той

У нашего народа, по всей видимости, появился опыт в распоряжении деньгами.
Об этом сообщил председатель правления «РСК Банк» Азизбек Омуркулов.
«Раньше граждане частенько брали кредит в банке на расходы, связанные с проведением тоя. Сейчас такого почти нет. На сегодняшний день берут под бизнес или под расширение. Раньше часто брали автомобиль в кредит и испытывали трудности, разбив его. Сейчас такие случаи редкость. Граждане хорошо начали понимать риски, связанные с получением кредита», — сказал он.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №10 от 11.02.2020 / стр. 7
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