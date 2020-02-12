Кыргызская пресса – смелая до бесстрашия и беспощадная до жестокости

Обзорная статья подготовленная редакцией интернет-проекта Gezitter.kg для международного информационного агентства Fergananews.com

Кыргызская пресса. Без пресса.

Убрав пресс прокурорского и судебного давления на СМИ и задекларировав абсолютную свободу слова, Кыргызстан получил очередной вал демократии, перехлестывающей через край.

Апрельский инцидент подтолкнул кыргызские газеты к еще большей вольнице и безграничной свободе. В современной прессе вполне уместны оскорбления типа «писающий против ветра», секс-маньяк, алкаш, вор и убийца, проститутка. Причем эти эпитеты употребляются не в отношении реальных криминальных преступников, а по отношению к руководителям страны – президента, премьер-министра и его замов, спикера и депутатов парламента (хотя редакции некоторых газет, убеждены, что существенной разницы между ними, все-таки, нет).

Потеря элементарного уважения к лидерам страны вызвана общими тенденциями в обществе, когда не только падает авторитет власти, но и происходит нивелирования ценностей самых важных для нации качеств – уважение к старшим и почитание авторитетов.

Перманентная революционность очень быстро выдавила из общества веками сохранявшиеся в нем культурные традиции и создала условия для развития глубоко укореняющегося нигилизма с анархическим уклоном.

В этом свете весьма симптоматичным выглядит фамильярность с которой газеты обращаются к лидерам страны. Назвать премьер-министра страны Алмаке[1] или лидера партии «Атамекен» Омурбека Текебаева - Омуке[2] считается в порядке вещей и не воспринимается читателями как нечто странное.

С другой стороны, в этом и состоит национальная особенность кыргызской прессы. Она, несмотря на свою юридическую официальность, - по своей сути неофициальна и неформальна. И, несмотря на то, что она берет свои корни в советской журналистике, ее самобытность быстро переварила вложенные в нее знания и принципы и выдала на свет новую формацию СМИ и новые подходы к изложению материалов.

Да, и сама стилистика кыргызского языка не предполагает ИНФОРМИРОВАНИЯ, принятого в англоязычной сфере или в русскоязычном сегменте СМИ. Язык больше подходит не для передачи ИНФОРМАЦИИ, а для пересказа истории. Он эпически предрасположен к эмоциональному описанию события, причем в само событие включается не только ФАКТ, но и ОТНОШЕНИЕ автора к факту, его ЭМОЦИИ, его переживания и выводы, которые слушатель должен сделать.

В качестве антипримера можно привести государственные газеты «Эркин-Тоо» (Свободные горы) и Кыргыз Туусу (Кыргызский стяг / знамя). Эти газеты, финансируемые из госбюджета, информируют читателей в типично скучной манере советской газеты «Правда». Что, естественно, вызвало падение к ним интереса читателей.

Приплюсовав к этому созданную около 15 лет назад известным кыргызским журналистом Мелисом Эшимкановым принципиально новую форму информации – ушактар (см. ниже) и наложив это все на временную ось длинной в независимость страны, мы получим сегодняшнюю кыргызскую прессу – смелую до бесстрашия и беспощадную до жестокости.

Презумпция виновности.

Особое место с кыргызской прессе занимает отдельная часть журналистики называемая «ушактар» (слухи).

Даже по расположению этого объекта в газетной верстке становится ясно – это серьезный блок информации и он вполне конкурирует с официальной хроникой и той аналитикой, которая иногда появляется на страницах газет.

Ушактар – это грубый перевод слова «слухи», хотя даже в современном кыргызском языке оно уже не воспринимаются как «неправдивая, требующая подтверждения информация». Сейчас это часть информации, подтверждения которой нужно ДОЖДАТЬСЯ. И если обсуждать «ушактар» все еще и стесняются в публичном медиа-пространстве, то в кулуарах это - серьезная тема для разговоров. Как следствие господства этой формы информации даже были созданы соответствующие сайты и новые информационные сайты делают разделы «проверка слухов», что говорит о том, что ментальность кыргызской прессы уже переходит и в русскоязычную среду Кыргызстана.

Кыргызским газетам ничего не стоит напечатать «новость» о якобы имеющемся у Президента переходного периода Р.Отунбаевой особняка в Лондоне или «назначить» экс-президента К.Бакиева на должность директора военного завода в Минске. И после массовой трансляции этих новостей по всему миру и нынешний президент, и его предшественник дают опровержения, что само по себе является невероятным событием. Примечательно, что после таких опровержений, ни одна из газет – создателей уток никогда не напишет опровержения, хотя элементарные правила журналисткой этики это предусматривают.

Однако, не стоит списывать со счетов этот раздел. Около 60% подобных материалов, как выясняется позже, на самом деле являются фактами с очень высокой долей точности. Особенно это касается случаев политических или экономических «наездов» владельцев газет на своих конкурентов. И тогда на свет появляются самые неприглядные факты кыргызской политики. Газеты начинают раскрывать коррупционные схемы, сексуальные пристрастия, девиантное поведение, скрытые политические договоренности и личные амбиции героев своих заметок.

Так, например, остро обсуждался выход из рядов партии «Ата-журт» жены экс-премьер-министра Данияра Усенова – Динары Исаевой, поставки ГСМ на базу Манас через подставные фирмы директора компании «Газпромнефть Азия» – Болота Абилдаева, договоренность о политической поддержке партий «Ар-Намыс» и «Ата-журт», истории активного отъема финансовых ресурсов у окружения Бакиева куратором судебной системы от Временного Правительства – Азимбеком Бекназаровым, а также масса фактов физических разборок, как между политическими конкурентами, так и союзниками.

При этом, у населения существует стойкая убежденность, что газеты печатают только правду. И рост статей формата «ушактар» как раз и подтверждает эту ситуацию – спрос порождает предложение и дальше оно растет вместе со спросом, а порой и направляет его. Все это создает мощный поток информации, который сразу невозможно отфильтровать на предмет достоверности. И есть лишь два выхода: либо не верить вообще и, в последствии, упустить ряд серьезных политических и экономический трендов, либо читать все подряд и быть в курсе того о чем думает титульная нация, в каком информационном поле она живет и чем «дышит».

Кто девушку ужинает…

Принадлежность – ключевой пункт, определяющий политический курс газеты, круг «своих и чужих», а также перечень запрещенных тем.

Современные кыргызские политики и политические бизнесмены считают хорошим тоном иметь несколько ручных газет, которые используются в качестве ударного механизма в моменты политических баталий или при подготовке решений.

Особенно ярко это прослеживалось в конфликте между лидерами партии «Атамекен» Омурбеком Текебаевым (газета «Алиби») и нынешним премьер-министром Алмазбеком Атамбаевым (газета «Фабула», ранее «Форум»). После провала первой коалиции, началась жесткая критика лидеров партий Республика и СДПК на страницах атамекеновской газеты, после чего последовала достаточно жесткая ответная реакция СДПК, которая фактически пригвоздила Омурбека Текебаева и его соратника Равшана Джээнбекова к позорному столбу. Комичность ситуации состояла в том, что официально лидеры двух партий остались «верными» своей мужской и политической дружбе и никаких претензий друг к другу не имели.

По аналогичной схеме работают и, так называемые, «южные кланы» куда входит «бригада[3]», а также лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Эти группы ранее обслуживались газетой «Жаны Ордо», хотя «бригада» и выпускала свою предвыборную газету «Аргумент.kg», которая после выборов в Жогорку Кенеш (Парламент страны) прекратила выходить в свет[4]. Но, по мере приближения, следующих президентских выборов «бригада» выпустила в свет очередную газету «Майдан.kg», которая по традиции в своем первом выпуске подвергла острой критике своего реального спонсора – Камчибека Ташиева (видимо, это делается для того чтобы газету не ассоциировали со спонсором).

Разрыв культур

Об этом не скажут по телевизору, но напишут все местные газеты

Уже пройдена точка невозврата когда еще можно было говорить о том, что между русскоязычной и кыргызскоязычной журналистикой лежит пропасть. Сейчас уже можно констатировать, что эти две «сестры» живут на разных планетах с разнонаправленным движением.

Информация, которая выходит из кыргызских газет не воспринимается всерьез русскоязычным населением и людьми, воспитанными в советской культуре. Но, необходимо понимать, что население Кыргызстана уже давно живет в условиях независимости и кыргызская пресса является очень сильным инструментом воздействия на массовое сознание.

Если сравнивать эффект воздействия на население русскоязычной прессы Кыргызстана и ее кыргызскоязычную часть, то станет ясно, что русская пресса способна лишь воздействовать на небольшую прослойку интеллигенции, оставшуюся в стране после 2-х революций, и части городского киргизского[5] населения. И то - всего лишь только в части критики кого бы то ни было. Эффективность хвальбы русской прессы ничтожна, так как население переполнено скептицизмом и если и воспринимает русскую прессу , то лишь в качестве одного из источников информирования.

Что касается кыргызских газет, то они обладают сильнейшим движущим эффектом и способны перевести титульную нацию из состояния stand by в состояние cruel action (хотя для этого и необходимо наличие дополнительных раздражителей). В этом и состоит особенность кыргызской прессы, и недооценивать ее – большой риск, как для действующих политиков, так и их аналитиков.

Часто перевод кыргызской прессы на русский язык вызывает лишь усмешку у русскоязычного читателя, но для кыргызов это – вполне готовый, логически выстроенный материал, заслуживающий если не активных действий, то хотя бы пристального внимания.

Кроме того, необходимо четко понимать, что глубина проникновения газетной информации значительно выше, чем реальный тираж газет. Так как сами газеты, в силу логистических сложностей, по местным меркам стоят достаточно дорого (до 15-30 сом, примерно 30-60 центов США). И люди на местах не только обмениваются самими газетами, но даже сдают их в аренду для чтения.

Коммуникативные же особенности кыргызов предполагают мгновенный обмен интересной информацией, а социоэкономические условия (безработица, отключение электричества в регионах высвобождающие массу свободного личного времени граждан) лишь побуждают население к общению между собой. В особенности, это ощущается в небольших населенных пунктах, где источники местной (кыргызстанской) информации ограничены лишь государственным телеканалом и где любой альтернативный источник становится важным и заслуживающим доверия.

В дальнейшем же, при передаче информации от одного реципиента к другому, информация искажается, деформируется и сокращается до нескольких емких, глубоких фраз, вгрызающихся в сознание жителей. Например, «у Розы Отунбаевой – дом в Лондоне», «Эркин Булекбаев[6] построил трехэтажный особняк», «Бекназаров – взяточник» и т.д.

В целом же, кыргызская пресса, несмотря на свою очевидную ангажированность и не очень высокую степень достоверности, является очень мощным инструментом политического воздействия на население страны и составляет серьезную конкуренцию, как местному телевидению, так и внешнему медиавоздействию (российские электронные СМИ – Первый канал и Россия). И игнорирование ее содержания может привести к повторению мартовских и апрельских событий 2005 и 2010 годов.

Источник: Gezitter.kg