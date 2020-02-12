У кыргызстанских акушеров появился помощник — мобильное приложение Safe Delivery

У акушеров в Кыргызстане появился новый помощник в обеспечении безопасных родов всем матерям и новорожденным.
Министерство здравоохранения республики при технической поддержке проекта GIZ «Содействие перинатальному здравоохранению» официально запустило мобильное приложение «Безопасные роды» (Safe Delivery). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По его сведениям, данное приложение — огромная помощь для квалифицированных специалистов в оказании неотложной акушерской помощи женщинам и новорожденным во время родов и в первый месяц после родов.
Клиническое содержание состоит из 11 клинических модулей, таких, как артериальная гипертензия, послеродовое кровотечение, послеродовый сепсис, первичная реанимация новорожденных, уход за новорожденным, профилактика инфекций и так далее.
Каждый модуль содержит небольшие видеоматериалы, карту действий, список необходимых препаратов, стандарты выполнения процедур и раздел «Мое обучение», где каждый может пройти тест по своему обучению.
Приложение разработано фондом «Материнство» (Maternity Foundation), Университетом Копенгагена и Университетом Южной Дании и адаптировано к использованию в Кыргызстане при поддержке проекта GIZ «Содействие перинатальному здравоохранению». В основу приложения взяты рекомендации Всемирной организации здравоохранения). Клиническое содержание приложения «Безопасные роды» утверждено приказом Министерства здравоохранения КР.
Как отмечается, это приложение для смартфонов позволяет акушеркам получить прямой и быстрый доступ к современным, основанным на доказательствах, клиническим руководствам по базовой неотложной акушерской помощи и помощи новорожденным. Приложение уже используется в более чем 40 странах как инструмент для обучения в до- и последипломном образовании и как карманный справочник для акушерок, работающих в самых отдаленных регионах. Приложение бесплатное и легкое в управлении. Может использоваться без интернета, что крайне важно для регионов с плохим качеством связи.
Мобильное приложение Safe Delivery можно скачать бесплатно на Google Play и App Store.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!