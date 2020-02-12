У кыргызстанских акушеров появился помощник — мобильное приложение Safe Delivery

У акушеров в Кыргызстане появился новый помощник в обеспечении безопасных родов всем матерям и новорожденным.

Министерство здравоохранения республики при технической поддержке проекта GIZ «Содействие перинатальному здравоохранению» официально запустило мобильное приложение «Безопасные роды» (Safe Delivery). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его сведениям, данное приложение — огромная помощь для квалифицированных специалистов в оказании неотложной акушерской помощи женщинам и новорожденным во время родов и в первый месяц после родов.





Клиническое содержание состоит из 11 клинических модулей, таких, как артериальная гипертензия, послеродовое кровотечение, послеродовый сепсис, первичная реанимация новорожденных, уход за новорожденным, профилактика инфекций и так далее.

Каждый модуль содержит небольшие видеоматериалы, карту действий, список необходимых препаратов, стандарты выполнения процедур и раздел «Мое обучение», где каждый может пройти тест по своему обучению.

Приложение разработано фондом «Материнство» (Maternity Foundation), Университетом Копенгагена и Университетом Южной Дании и адаптировано к использованию в Кыргызстане при поддержке проекта GIZ «Содействие перинатальному здравоохранению». В основу приложения взяты рекомендации Всемирной организации здравоохранения). Клиническое содержание приложения «Безопасные роды» утверждено приказом Министерства здравоохранения КР.





Как отмечается, это приложение для смартфонов позволяет акушеркам получить прямой и быстрый доступ к современным, основанным на доказательствах, клиническим руководствам по базовой неотложной акушерской помощи и помощи новорожденным. Приложение уже используется в более чем 40 странах как инструмент для обучения в до- и последипломном образовании и как карманный справочник для акушерок, работающих в самых отдаленных регионах. Приложение бесплатное и легкое в управлении. Может использоваться без интернета, что крайне важно для регионов с плохим качеством связи.

Мобильное приложение Safe Delivery можно скачать бесплатно на Google Play и App Store.

Источник: Элгезит