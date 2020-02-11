Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров объездит опасные участки.
Об этом сообщили из пресс-службы министерства.
Министр побывает на опасных участках Кыргызстана, ознакомиться со степенью готовности к стихийным бедствиям, с составом и материально-технической базой спасателей и пожарных.
На следующей неделе он отправится в Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую области. Позднее министр совершит рабочие поездки в Нарынскую, Иссык-Кульскую, Таласскую, Чуйскую области.
Источник: газета «Мантыш» №4 от 11.02.2020 / стр. 5
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