Замирбек Аскаров объездит опасные участки

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров объездит опасные участки.

Об этом сообщили из пресс-службы министерства.

Министр побывает на опасных участках Кыргызстана, ознакомиться со степенью готовности к стихийным бедствиям, с составом и материально-технической базой спасателей и пожарных.

На следующей неделе он отправится в Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую области. Позднее министр совершит рабочие поездки в Нарынскую, Иссык-Кульскую, Таласскую, Чуйскую области.

Источник: газета «Мантыш» №4 от 11.02.2020 / стр. 5