Противодействие коронавирусу. На всех КПП проводится строгий контроль прибывающих в страну граждан – ГПС КР

В пунктах пропуска по всему периметру государственной границы Кыргызстана осуществляется строгий контроль граждан,

особенно прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо посетивших КНР в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Пограничные наряды кроме проверки действительных документов, проверяют штампы в паспортах, а в случае предъявления ID-card также проводят сверку со сведениями в автоматизированной системе пограничного контроля на предмет недавнего пребывания в КНР граждан, пересекающих госграницу.

Согласно алгоритму действий, подготовленному Министерством здравоохранения КР в соответствии с руководством ВОЗ, все граждане, прибывающие в Кыргызстан, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей.

Граждане КНР проходят тщательную проверку и более того, помещаются в обсервационные помещения для прохождения карантина. Граждане Кыргызстана, прибывшие из КНР, также находятся в санитарно-карантинных пунктах, где проходят всестороннее обследование.

Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики. Карантинные зоны осуществляют прием граждан, организованы временные обсервационные помещения со всеми необходимыми принадлежностями.

Во всех пунктах пропуска установлены дезинфекционные барьеры и проводится дезинфекция транспортных средств.

Источник: Кабар