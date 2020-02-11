Противодействие коронавирусу. На всех КПП проводится строгий контроль прибывающих в страну граждан – ГПС КР

В пунктах пропуска по всему периметру государственной границы Кыргызстана осуществляется строгий контроль граждан,
особенно прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо посетивших КНР в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
Пограничные наряды кроме проверки действительных документов, проверяют штампы в паспортах, а в случае предъявления ID-card также проводят сверку со сведениями в автоматизированной системе пограничного контроля на предмет недавнего пребывания в КНР граждан, пересекающих госграницу.
Согласно алгоритму действий, подготовленному Министерством здравоохранения КР в соответствии с руководством ВОЗ, все граждане, прибывающие в Кыргызстан, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей.
Граждане КНР проходят тщательную проверку и более того, помещаются в обсервационные помещения для прохождения карантина. Граждане Кыргызстана, прибывшие из КНР, также находятся в санитарно-карантинных пунктах, где проходят всестороннее обследование.
Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики. Карантинные зоны осуществляют прием граждан, организованы временные обсервационные помещения со всеми необходимыми принадлежностями.
Во всех пунктах пропуска установлены дезинфекционные барьеры и проводится дезинфекция транспортных средств.
Источник: Кабар
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