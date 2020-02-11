(Видео) В Бишкеке возле школы поймали волка

В Бишкеке возле средней школы №41 был замечен волк, сообщили агентству в пресс-службе ГУВД.

Как сообщает милиция, очевидцы сообщили о нем в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники Патрульной милиции поймали и связали волка. Обстоятельства уточняются.

Источник: Кабар