Баткенская область получит статус национального геопарка

В Кыргызстане пройдет международный туристический форум Ферганской долины, где Баткенская область будет объявлена областью геопарка.
Об этом сегодня журналистам рассказал директор Департамента туризма КР Максат Дамир уулу.
По его словам, мероприятие пройдет 13-15 апреля, куда съедутся местные туристические компании, представители туризма соседних стран – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
«Инициативу поднимаем с ЮНЕСКО. Первоначально это будет на уровне национального масштаба, потом будем вносить в список ЮНЕСКО. Баткен имеет огромный потенциал в Ферганской долине по привлечению иностранных туристов»,- подчеркнул он.
Источник: Кабар
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