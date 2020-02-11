Коронавирус: В Кыргызстане под наблюдением медиков находятся 142 человека

Все они прибыли из Китая. На карантине граждане должны находиться до двух недель

В Кыргызстане из-за коронавируса под наблюдением врачей на обсервации (во временном месте для карантина) находятся 142 человека. Все они прибыли из Китая.

Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе Министерства здравоохранения КР, состояние граждан хорошее.

- На карантине они должны находиться до 14 дней, - пояснили там. - Кроме того, под наблюдение по месту жительства после медобследования отправили 492 человека.

Напомним, ранее из китайского Уханя, который стал эпицентром смертельного вируса, эвакуировали 18 граждан Кыргызстана.

Источник: VESTI.KG