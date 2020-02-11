 Коронавирус: В Кыргызстане под наблюдением медиков находятся 142 человека

Все они прибыли из Китая. На карантине граждане должны находиться до двух недель
В Кыргызстане из-за коронавируса под наблюдением врачей на обсервации (во временном месте для карантина) находятся 142 человека. Все они прибыли из Китая.
Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе Министерства здравоохранения КР, состояние граждан хорошее.
- На карантине они должны находиться до 14 дней, - пояснили там. - Кроме того, под наблюдение по месту жительства после медобследования отправили 492 человека.
Напомним, ранее из китайского Уханя, который стал эпицентром смертельного вируса, эвакуировали 18 граждан Кыргызстана.
Источник: VESTI.KG
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