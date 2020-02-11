Как защищались права в стране? Узнаем из доклада омбудсмена

7 февраля президент Сооронбай Жээнбеков принял омбудсмена КР Токона Мамытова.
Обсуждены меры по совершенствованию системы защиты прав и свобод граждан, деятельности правозащитного института. Омбудсмен представил информацию о деятельности по рассмотрению и проверке фактов и обращений граждан о нарушениях их прав и свобод, и по оказанию содействия в их восстановлении. Он подчеркнул, что обращения со стороны населения в основном касаются деятельности правоохранительных и судебных органов, жилищных вопросов, качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг и др.
По сообщению Токона Мамытова, сейчас готовится ежегодный доклад Омбудсмена «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике» за 2019 год, который будет представлен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР.
Президент Сооронбай Жээнбеков отметил особую роль института омбудсмена в принятии эффективных мер по защите прав человека, предупреждению любых форм дискриминации гражданских прав и свобод. Обратил внимание на необходимость оперативного реагирования на все факты ущемления достоинств и свобод граждан.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №10 от 11.02.2020 / стр. 2
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