По массовым беспорядкам в Кордайском районе возбуждено более 25 уголовных дел

Более 25 уголовных дел возбуждено в Кордайском районе Жамбылской области, пишет МИА «Казинформ».
«В настоящее время территориальными подразделениями департамента полиции Жамбылской области возбуждено более 25 уголовных дел по следующим статьям УК РК: массовые беспорядки, организация и участие в массовых беспорядках, призывы к участию в массовых беспорядках», — сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов в кулуарах правительства.
По его словам, более 6 уголовных дел возбуждено по фактам хулиганства, 3 дела возбуждено по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел возбуждено по фактам убийств и 2 по факту покушения на убийство. «В настоящее время межведомственной следственной оперативной группой Генпрокуратуры, МВД и других правоохранительных органов проводится досудебное расследование по массовым беспорядкам, по убийствам. Есть задержанные, находящиеся под стражей», — отметил представитель МВД.
«К сожалению, со статьей 201 УПК РК, разглашение данных предварительного следствия на данной стадии невозможно. Проводятся неотложные следственные действия», — добавил Санжар Адилов.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка, переросшая в массовые беспорядки.
Источник: elgezit.kg
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