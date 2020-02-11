По массовым беспорядкам в Кордайском районе возбуждено более 25 уголовных дел

Более 25 уголовных дел возбуждено в Кордайском районе Жамбылской области, пишет МИА «Казинформ».

«В настоящее время территориальными подразделениями департамента полиции Жамбылской области возбуждено более 25 уголовных дел по следующим статьям УК РК: массовые беспорядки, организация и участие в массовых беспорядках, призывы к участию в массовых беспорядках», — сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов в кулуарах правительства.

По его словам, более 6 уголовных дел возбуждено по фактам хулиганства, 3 дела возбуждено по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел возбуждено по фактам убийств и 2 по факту покушения на убийство. «В настоящее время межведомственной следственной оперативной группой Генпрокуратуры, МВД и других правоохранительных органов проводится досудебное расследование по массовым беспорядкам, по убийствам. Есть задержанные, находящиеся под стражей», — отметил представитель МВД.

«К сожалению, со статьей 201 УПК РК, разглашение данных предварительного следствия на данной стадии невозможно. Проводятся неотложные следственные действия», — добавил Санжар Адилов.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка, переросшая в массовые беспорядки.

Источник: elgezit.kg