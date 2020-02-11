Утверждены приоритеты работы Координационного совета по сотрудничеству с ЕС на 2020 год

В Бишкеке под председательством министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова накануне состоялось 11-е заседание Координационного совета по сотрудничеству с Европейским Союзом с участием делегации Представительства ЕС в КР, членов Совета, представителей министерств и ведомств.

Заслушана информация руководителя отдела по сотрудничеству представительства ЕС в КР Ш.Адриэн «О программной деятельности ЕС в КР в 2019 году, имеющихся проблемах и мерах по их совместному решению», сообщает пресс-служба МИД КР.

Также по итогам презентации заслушаны отчеты по выполнению плана работы Координационного совета по сотрудничеству с ЕС за 2019 год и основных программ ЕС. Обсуждены дополнительные меры по совершенствованию деятельности в этой сфере.

Особое внимание уделено вопросу повышения ответственности уполномоченных государственных органов КР за конечные результаты по реализации ключевых программ ЕС в КР, прежде всего, направленных на бюджетную поддержку, развитие регионов и продвижение цифровизации, а также управление водными ресурсами.

Участники заседания отметили важность продвижения актуальных региональных программ и инициатив, и укрепления регионального взаимодействия.

По итогам заседания утверждены приоритеты и План работы Координационного совета по сотрудничеству с ЕС на 2020 год.

Источник: Кабар