Дело по иску Матраимовых к СМИ: адвокаты «Азаттыка» и Kloop.kg обратились с частной жалобой в горсуд

Адвокаты «Азаттыка» и Kloop.kg обратились с частной жалобой в городской суд. Об этом сообщил адвокат Акмат Алагушев.

По его словам, юристы планируют оспорить определение Свердловского районного суда, которым адвокатам отказали в удовлетворении ходатайства о передаче рассмотрения дела в Ленинский районный суд.

Таким образом, пока не будет принято решение городским судом Бишкека, процесс по рассмотрению иска Матраимовых к СМИ приостанавливается.

29 января в Свердловском районном суде Акмат Алагушев, защищающий интересы «Азаттыка», ходатайствовал о переносе процесса в Ленинский районный суд Бишкека. Он объяснил это тем, что истцы отказались от материальных претензий к 24.kg, а это единственное СМИ в Свердловском районе. Юрист Фатима Якупбаева, защищающая интересы Kloop.kg, поддержала ходатайство о смене суда, аргументировав тем, что офис «Азаттыка», к которому предъявлены наибольшие претензии, находится в Ленинском районе Бишкека.

Судья Жылдыз Ибраимова не удовлеторила ходатайство. Она объяснила это тем, что адвокаты ранее не ходатайствовали об отводе судьи, а остальные доводы адвокатов она назвала безосновательными.

21 ноября и 4 декабря 2019 года были опубликованы расследования, проведенные Радио «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg - «Как из бедной страны выводят сотни миллионов» и «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана».

9 декабря стало известно, что братья Искендер и Райымбек Матраимовы, их супруги и семейный благотворительный «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Радио «Азаттык», журналиста Али Токтакунова, а также издания Kloop.kg и 24.kg. В качестве компенсации они потребовали со всех ответчиков 60 млн сомов.

После публикации на сайте 24.kg, что издание «не имеет доказательств и не является автором расследования», истцы отказались от материальной части иска на 15 млн сомов к данному СМИ.

Источник: Азаттык