(Видео) Российскую телеведущую, не удержавшуюся от смеха при новости о соцвыплатах, накажут

С ведущей программы «Вести Камчатка» Александрой Новиковой, которая не удержалась от смеха во время чтения новости о соцвыплатах, провели беседу.
Об этом сообщил директор филиала Алексей Костылев, пишет телеканал «360».
«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сказал Костылев ТАСС.
Он добавил, что они приняли также решение о наказании ведущей.
Ведущая Александра Новикова не смогла сдержать смех, когда рассказывала о росте пособий для льготников с февраля. Она сообщила, что размер пособия составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 предназначаются на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму можно потратить на международный проезд к месту лечения и обратно.
Дочитав этот текст до конца, Александра Новикова не выдержала и засмеялась. На запись попал и ее разговор с коллегами, где она радуется тому, что эфир был в записи.
Директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев сообщил, что они знают, кто слил ролик в интернет.
Источник: Элгезит
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