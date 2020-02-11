Господин Чыныбай взорвет «бомбу»?

Мы помним, что были разногласия между депутатом Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым и активистом Мелисом Аспековым.

Недавно Аспекова вновь пригласили правоохранительные органы на дачу показаний. Выясняется, что Чыныбай Турсунбеков обратился с заявлением в правоохранительные органы, заявив: «Меня он шантажирует, вымогает деньги». Но сотрудники органов не придали этому значения. Депутат остался этим недоволен и грозился обнародовать «сюрпризы», способные сформировать общественное мнение, если отношение к ситуации не изменится. Только после этого правоохранительные органы проснулись и пригласили Аспекова. Интересно, каким сюрпризом их напугал Чыныбай Турсунбеков?

Источник: газета «Факты.kg» №5 от 11.02.2020 / стр. 3