Туйбаева не перестает брыкаться

В Государственной регистрационной службе работает женщина, известная как Туйбаева Айнура.
Это она недавно попала в объектив камер видеонаблюдения «Безопасного города». Эта женщина пытается привести своего человека в государственное предприятие «Унаа». Руководитель предприятия Алымжан Козубаев заявил, что Туйбаева собрала коллектив и велела написать всем заявление против Алымжана. С тех пор куда только не звали Козубаева. Он устал объясняться. Вспоминается, как Туйбаева не давала покоя и предыдущему руководителю «Унаа» Коеналиеву. Разве будет в «Унаа» постоянный руководитель, если заместительница председателя ГРС будет себя так вести?
Источник: газета «Факты.kg» №5 от 11.02.2020 / стр. 3
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