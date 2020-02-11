В КР разработали мобильное приложение, которое поможет следить за здоровьем ребенка

Теперь родители могут следить за здоровьем детей через мобильные приложения Salamat, сообщает Республиканский центр укрепления здоровья.
По данным ведомства, центр совместно с ОФ «Ага Хан» презентовали новое мобильное приложение по семейному здоровью Salamat на круглом столе «Охрана и укрепление здоровья детей».
Заместитель директора РЦУЗиМК Жамиля Усупова рассказала, что в приложении представлены рекомендации для родителей по уходу за детьми, руководство об обязательных вакцинациях и нормах развития детей, а также другие важные вопросы, связанные со здоровьем и возможными рисками здоровья детей и подростков.
По словам организаторов, такое приложение в стране было разработано впервые и прошло полную экспертизу со стороны Министерства здравоохранения. Приложение Salamat работает бесплатно в онлайн и оффлайн режиме, и доступно на кыргызском, русском языках для мобильных устройств.
Приложение можно скачать по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=kg.sunrise.salamat&fbclid=IwAR3ol71wPjjdWm9pPZX-2nyRHmo9eVmNgX0x_hvZiyopx1o9-u7SlabDwhA
Источник: Кабар
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