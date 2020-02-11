Как не напороться на мошенников во время переписи населения и жилищного фонда в КР

«Остерегайтесь мошенников во время переписи населения и жилищного фонда в Кыргызстане», — с таким обратились сегодня в мэрии Бишкека.
С 23 марта по 1 апреля 2020 года в стране пройдет перепись населения и жилищного фонда, в том числе и в Бишкеке. В этот раз Нацстатком будет использовать программный продукт на базе приложения Survey Solutions, разработанный Всемирным банком для перевода бумажных вопросников в электронный формат.
Как будет проходить перепись?
К каждому горожанину по месту постоянного жительства будут приходить переписчики. Ответы респондентов будут заноситься в электронный вопросник в телефоне переписчика и передаваться на центральный сервер Нацстаткома для дальнейшей обработки. В целях безопасности и защиты персональных данных результаты опроса не будут размещаться в открытом доступе.
Важно: у интревьюера обязательно при себе должны быть удостоверение с фотографией, подписанное главой местной администрации и заверенное печатью.
На самом удостоверении имеется QR-код, который является уникальным для каждого переписчика. Если вы захотите убедиться, что к вам пришел именно переписчик, а не мошенник, можно сделать сканирование QR-кода через телефон. На экране смартфона появится ссылка на сервер Нацстаткома, где будет размещена полная информация о сотруднике, при этом часть букв ФИО будет закрыта в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Важно: на QR-код печать не ставится.
Напомним, что ранее перепись проводилась традиционным методом сбора информации о населении при помощи бумажных вопросников.
Источник: elgezit.kg
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