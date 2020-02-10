Узбекистанец пытался незаконно вывезти из КР более 300 медицинских масок

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Маданият-автодорожный» задержали гражданина Узбекистана за попытку незаконного провоза товаров медицинского назначения.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы КР.

При досмотре ручной клади узбекистанца О.А., 2000 года рождения, направляющегося в РУз из КР, пограничники обнаружили более 300 медицинских масок без сопроводительных документов.

Согласно постановлению правительства КР №57 от 03.02.2020 года установлен временный запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев.

После составления соответствующих документов задержанного передали сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

Источник: Elgezit.kg