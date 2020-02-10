Эксперты ВОЗ заявляют, что коронавирус не передается через посылки и предметы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что коронавирус не передается через посылки и предметы, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, по информации ученых, вирус не выдерживает температуры 40°С и не очень стоек в окружающей среде.

«Получая посылки, вы не рискуете заразиться новым коронавирусом. Опыт изучения других коронавирусов говорит нам о том, что вирусы этого типа недолго сохраняют жизнеспособность на таких предметах, как письма или почтовые посылки и пакеты», - сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты ВОЗ поясняют, что коронавирус передается воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте с больным человеком.

Длительность выживания вируса 2019-nCoV на поверхностях пока не установлена, однако предварительные данные говорят о том, что он может сохранять жизнеспособность в течение нескольких часов. Убить вирус и исключить возможность инфицирования им людей можно при помощи дезинфицирующих средств.

В окружающей среде вирус нестойкий – сохраняется около 3 часов, в аэрозольном состоянии – 8-10 часов и в водоемах – до 9 суток. В лиофилизированном состоянии (при +4°С) и замороженном (-70°С) инфекционную активность сохраняет в течение нескольких лет. Чувствителен к термической обработке. Погибает мгновенно при температуре выше 56°С и в течение 15 минут при температуре выше 37°С.

Также специалисты ВОЗ рекомендуют меры защиты от различных вирусных инфекций и обеспечение безопасности продуктов питания:

– Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством и мойте их с мылом;

– Соблюдайте дистанцию в общественных местах — держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура;

– По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот;

– При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику;

– Если у вас наблюдаются слабо выраженные симптомы заболевания органов дыхания, и вы не посещали Китай, вам следует соблюдать гигиену и гигиену рук и, по возможности, оставаться дома до выздоровления;

– не употребляйте в пищу сырые или полусырые продукты животного происхождения, то есть фрукты и овощи перед употреблением обязательно нужно помыть, для мясных продуктов требуется термическая обработка, кисломолочная продукция – обязательно пастеризованная.

По информации Министерства здравоохранения, на территории Кыргызстана на 10 февраля 2020 года подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной.

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории республики предпринимает все необходимые для этого меры.

Как известно, каждый приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. Эта работа ведется согласно алгоритму действий, подготовленного Министерством здравоохранения согласно руководству ВОЗ.

На сегодняшний день все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики. Карантинные зоны готовы к приему граждан, организованы временные обсервационные помещения со всеми необходимыми принадлежностями. В достаточном количестве имеются маски, средства индивидуальной защиты и респираторы.

Источник: Кабар