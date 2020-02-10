Работающий, не выходя из кабинета, министр

Некоторые наши министры радуются только тому, что сидят, завладев креслом.

Забыли, что такое работать в гуще народа, поехать на место и своими глазами увидеть проблемы. Например, прошел год с прихода Жаната Бейшенова министром транспорта и дорог. Проблем в дорожной отрасли выше горла. Мы еще не видели, чтоб он как руководитель объехал основные дороги, на месте ознакомился с разными сторонами дорожной проблемы. Сидит, не выходя из рабочего кабинета, как новая келин-невестка. Наверное, и кресло уже протерлось, Жанат Саматович! Потеплело, что, если вы выйдете за двери, пройдетесь среди народа, разминая ноги по улице?

Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.3