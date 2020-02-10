(Видео) 50-летний Мотуев женился на 22-летней девушке

Бывший «угольный король» Нурлан Мотуев в очередной раз женился.
Избранницей 50-летнего Мотуева стала 22-летняя Айдаркул кызы Эльнура.
Обряд нике выложил на своей страничке в соцсетях сам жених. В качестве выкупа за невесту Нурлан Мотуев обещал дать 100 тысяч сомов.
Напомним, в 2016 году будучи заключенным колоний-поселения Нупрлан Мотуев в социальных сетях объявил кастинг на жену. Позже он заявил, что нашел девушку своей мечты.
Булак: elgezit.kg
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