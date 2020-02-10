Депутаты предлагают снизить избирательный барьер для прохождения политпартий в Жогорку Кенеш с 9 до 7%

На общественное обсуждение с 7 февраля 2020 года выносится законопроект о внесении изменений в конституционный закон «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша».

Инициаторы: депутаты Жогорку Кенеша - Т.Т.Мамытов, О.М.Бакиров, А.А.Турсунбаев, К.С.Нурматов, А.Т.Сулайманов, П.Р.Тулендыбаев, Самат Гульнара-Клара, М.А.Маматалиев, И.А.Маннанов, Н.О.Сыдыгалиев, Э.С.Тагаев, Р.М.Туманбаева, У.З.Ормонов, К.Ш.Баймуратов, У.Т.Кыдыралиев, Б.С.Турусбеков, М.И.Бакиров, А.К.Дюшалиев, З.И.Жамалдинов, А.Т.Мамашова, К.К.Иманалиев.

Как сообщается в документе, политические партии создаются в целях реализации политической воли определенной части населения и ставят основной задачей участие в управлении делами государства путём:

- выдвижения своих кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш, на государственные должности и в органы местного самоуправления;

- формирования фракций в представительных органах КР.

Государство должно гарантировать соблюдение законных прав и интересов политических партий, создание в соответствии с Конституцией КР и законами КР равных правовых условий для выполнения ими своих уставных задач.

Цель и задача настоящего законопроекта является снижение процентного барьера, предусмотренного в статье 64 конституционного закона «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Произошли определенные события, нужно учитывать, что политическая система подверглась изменению: в 2010 году избирательный барьер составлял 5%, в 2015 году составил 7%. Согласно изменениям, внесенным в 2017 году, которые вступили в силу с января этого года, партии, желающие пройти в Жогорку Кенеш должны набрать не менее 9% от количества голосов избирателей, пришедших и проголосовавших на избирательных участках.

Снижение высокого избирательного порога может уменьшить количество потерянных голосов избирателей, которые могут быть (потеряны) в результате не преодоления их партией установленного законом избирательного барьера. В этом плане если избиратели будут понимать, что по итогам прошедших выборов их партия была около этого процентного барьера, то есть все основания и есть смысл активно участвовать в компании и агитировать, а также ходить на выборы и голосовать.

В свою очередь, гражданское общество и молодые политики также поднимают вопросы снижения процентного барьера для того, чтобы в парламент могли прийти новые силы и политики.

В 2017 году депутаты Жогорку Кенеша инициировали внесения изменений в Конституционный закон КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», в котором 7-процентный избирательный порог был повышен до девяти процентов.

Столь высокий порог предусматривает прохождение в парламент всего несколько крупных политических партий. За три последних созыва депутатов Жогорку Кенеша, избранных по пропорциональной системе стало ясно, что продолжается процесс раздробления, а не укрупнения политических партий. Продолжается появление и исчезновение новых партий в короткое время, их трансформация и вливание в другие партии.

Кроме этого, для прохождения 9-процентного порога партиям необходимо иметь авторитет и поддержку среди населения, использовать большие финансовые и административные ресурсы.

Снижение избирательного порога способствовало бы представительству разных партий в парламенте. Если избирательный барьер не чрезмерно высок или масштаб округа не слишком мал, то любая партия даже с небольшим процентом набранных голосов может получить места в законодательном органе. Это олицетворяет принцип инклюзивности, который может быть ключевым для стабильности в сильно фрагментированном обществе.

Вместе с тем, чрезмерное снижение избирательного порога может привести к дестабилизации деятельности парламента, которая может быть вызвана частыми склоками, основанными на субъективных интересах фракций парламента и депутатов. В свою очередь это может подорвать устойчивую деятельность правительства КР, соответственно может нанести урон устойчивости всей экономики страны в целом. Последнее является основополагающей целью деятельности политической системы и структуры власти в государстве.

Более того, чрезмерное снижение избирательного порога способно вызвать создание многочисленных мелких партий и их участие на выборах в парламент. В свою очередь это способствует деконцентрации избирателей, большему дроблению их голосов и наконец к потере большего количество голосов в результате проигрыша непрошедших порог мелких партий.

Исходя из вышеизложенного настоящим проектом закона предлагается снизить избирательный барьер для прохождения политических партий в Жогорку Кенеш с 9 до 7 %.

Последние выборы в Жогорку Кенеш в 2015 году по 7 % порогу показали относительную стабильность деятельности парламента, а также открытость, прозрачность и оптимальность в принятии решений парламента, в том числе при формировании правительства КР. При 7 % барьере в парламент будут проходить те партии, которые действительно популярны среди электората, произойдет сознательная консолидация избирателей вокруг этих партий, сократится дробление и потеря голосов избирателей. Это позволит повысить доверие к политической системе, не допустить крайне радикальных элементов, а также учесть интересы большего населения.

Источник: Кабар