Коронавирус в КНР. В посольство КР в Китае обратилось порядка 2 тыс. кыргызстанцев - МИД

В посольство Кыргызстана в Китае обратилось порядка 2 тыс. кыргызстанцев, находящихся в КНР, сообщает пресс-служба МИД КР.

В МИД КР напомнили, что с учетом ситуации с распространением коронавируса в Китае, в посольстве КР в КНР был создан оперативный круглосуточный штаб, который с первого дня оказывает максимально возможную консульско-правовую и практическую помощь гражданам Кыргызстана, пребывающим в Китае.

«Общее количество обращений наших граждан в посольство составило более 1 тыс. 800 (посредством «горячей линии», телефонных звонков, электронной почты, приложений «WeChat» и «WhatsApp» и др.). По всем просьбам наших граждан посольство КР в КНР прилагала и продолжает прилагать максимальные усилия для их решения», - сообщили в МИД.

Как отмечается, посольство КР в КНР из-за коронавирусной ситуации в оперативном режиме осуществляет необходимую работу и взаимодействие с государственными и местными органами Китая, дипломатическими миссиями иностранных государств в Пекине, в частности стран партнеров. Как известно, 2 февраля 2020 года при содействии правительства Казахстана в г.Бишкек были возвращены 18 кыргызстанских студентов, обучающихся в г.Ухань.

В пределах транспортной досягаемости посольства, гражданам КР, остро нуждающимся в лекарствах, продуктах питания и др., сотрудниками доставлялись предметы первой необходимости, а также оказывалось содействие в транспортировке граждан КР, прибывших в Пекин из различных городов Китая.

В целях регулярного информирования о текущей ситуации ежедневно осуществляется мониторинг ситуации в Китае.

В целом в КНР обучаются более 4 тыс. студентов из Кыргызстана, часть из которых пребывает в Китае, часть находится в Кыргызстане на каникулах или по другим причинам. Посольство поддерживает связь со многими гражданами КР, находящимися в настоящее время в КНР, при этом, имеются граждане, которые не выходят на связь с Посольством.

В этой связи Посольство КР в КНР выражает просьбу ко всем гражданам КР, пребывающим в Китае, быть на связи с дипломатической миссией Кыргызстана в Китае (номера телефонов: +8613260203680, +8613581902801).

Источник: Кабар