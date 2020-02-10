В Кыргызстане подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет

На территории Кыргызстана на 10 февраля 2020 года подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной, сообщает пресс-служба правительства.

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории республики предпринимает все необходимые для этого меры.

«Каждый приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. Эта работа ведется согласно алгоритму действий, подготовленного Министерством здравоохранения Кыргызской Республики согласно руководству Всемирной организации здравоохранения», - отметили в правительстве.

На сегодняшний день все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики. Карантинные зоны готовы к приему граждан, организованы временные обсервационные помещения со всеми необходимыми принадлежностями. В достаточном количестве имеются маски, средства индивидуальной защиты и респираторы.

Национальная вирусологическая лаборатория подготовлена для проведения исследований, соответствует всем международным стандартам и имеет аккредитацию Всемирной организации здравоохранения. Все медицинские работники Национальной вирусологической лаборатории прошли обучение и придерживаются международных стандартов в работе. Все необходимое для проведения исследований имеются, лаборатории имеют аккредитацию Всемирной организации здравоохранения.

По информации Министерства здравоохранения, на 10 февраля под наблюдением в стационаре находятся 96 человека, по месту жительства под медицинским наблюдением находятся 490 человек. Состояние здоровья у всех удовлетворительное.

Также в пунктах приема и размещения граждан силами Министерства чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день подготовлены 413 койка-мест: в пункте пропуска «Торугарт» в Нарынской области – 100 коек; в пункте пропуска «Иркештам» в Ошской области – 100 коек; в Международном аэропорту «Манас» – 183 коек; в аэропорту города Ош – 30 коек. При необходимости количество мест будет увеличено.

В образовательных и социальных учреждениях продолжается информационно-разъяснительная работа по профилактике вирусных инфекций, в том числе по профилактике коронавируса.

Источник: Кабар