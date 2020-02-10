Не пахнет «Караван здоровья» Примова выборами?

Депутат Жогорку Кенеша Улан Примов в последние два года мечется туда-сюда.

Совершает подомовой обход Алайского района – малой родины. 4 февраля на странице в Фейсбуке он написал: «Продолжается медицинский «Караван здоровья», организованный нашим фондом «Ош Прим». Врачи и социальные работники фонда поехали в айыльный округ Уч-Добо, считающийся отдаленным в Алайском районе. Медицинский осмотр длился с утра до вечера, около 370 человек прошли первичный и медико-профилактический осмотр, получили бесплатно лекарства. Оказана неотложная хирургическая помощь отцу и сыну, в рабочее время получивших ранения рук камнерезной пилой.

Во врачебной группе есть нейрохирург, кардиолог, гинеколог, стоматолог, ЛОР, педиатр и окулист. Это мероприятие реализуется в порядке благотворительности, и продолжится в отдаленных сельских местностях Алайского района». Еще впереди слова об Улане Примове. Всего-то хотим сказать: организованный Уланом мырзой «Караван здоровья» заслуживает только благодарности. Но чуть-чуть смущает, что организовал «караван» не в прошлом и не в позапрошлом году, а именно в этом 2020 году перед парламентскими выборами. Доносится «запах» выборов…

Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.3