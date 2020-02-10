Кыргызстанцы считают, что Китай сможет преодолеть эпидемию

После вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сотрудник Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Жаныбек Кылымалиев отметил,

что в Китае есть поговорка, которая гласит, «капля милостыни возвращается бурлящим источником». «Когда наша страна нуждалась в помощи, всегда руку помощи протягивал Китай, сейчас, когда в Китае случилась беда, нам стоит стараться изо всех сил, чтобы помочь им. Китай является одним из важных государств в мире. Верьте в Китай и в себя самих», — сказал он.

Нурлан Омуров, заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики, недавно заявил в интервью, что относительно с ситуацией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, Министерство образования предприняло ряд мер для предотвращения эпидемии и создало рабочую группу, включающую представителей нескольких учебных заведений страны.

Он отметил, что с момента возникновения заболевания Министерство образования поддерживает тесные контакты со всеми образовательными учреждениями в Кыргызстане, включая начальные и средние школы, дошкольное образование и частные учебные заведения. Будь то государственное или частное учебное заведение, члены рабочей группы должны предоставлять информацию о текущей обстановке каждый день. По его словам, даже если на территории страны нет эпидемии, Министерство образования придает большое значение профилактике атипичной пневмонии, коронавируса, вируса гриппа и ботулизма каждую осень и зиму. Образовательные учреждения постоянно осведомляют учащихся о вирусе и раздают руководства по их профилактике и предотвращению.

Замминистра отметил, что по новостям в СМИ можно увидеть, как китайское правительство делает все возможное, предпринимает решительные и быстрые меры по предотвращению эпидемии. Надеемся, что Китай вскоре сможет взять под контроль эпидемию и жители страны вернутся к нормальной жизни.

После вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа Министерство образования Кыргызстана в первую очередь, связалось с иностранными студентами, обучающимися в Китае, чтобы узнать об их ситуации. Представители министерства проинформировали студентов о мерах профилактики и предотвращения вируса, а также настоятельно порекомендовали соблюдать законы КНР, во время пребывания в стране. Сообщается, что наши студенты, обучающиеся в Китае, создали специальную группу для поощрения и обмена информацией друг с другом.

Ажит, студент одного из китайских вузов отметил, что Министерство образования Кыргызстана очень беспокоится их учебой и жизнью в Китае. Он учится в городе Ухань уже на протяжении 5 лет. По его словам, борьба местного самоуправления с «эпидемией» уже проникает в общество. Он также узнал из средств массовой информации, что врачи из других частей Китая проводят спасательные работы в городе Ухань, и полагает, что благодаря усилиям всего народа эпидемия скоро пройдет.

«17 лет назад Китай победил SARS (SevereAcuteRespiratorySyndrome, атипичная пневмония, тяжелый острый респираторный синдром — новое инфекционное заболевание, впервые возникшее в ноябре 2002 года в Южном Китае), и я верю, что на этот раз он снова преодолеет эпидемию», — написал Салимжан Жулукбаев, бизнесмен из Кыргызстана, который давно ведет бизнес с Китаем в групповом чате в мессенджере Вичат. «Китай — мой второй родной дом, и я его очень люблю. Я нахожусь в городе Сиань, если среди вас есть студенты, кому нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной, я предоставлю всю возможную помощь», — пишет он.

Рима Апасова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики сказала, что Китай нуждается в высококачественных и экологически чистых продуктах Кыргызстана, а для экономического развития нам нужен китайский рынок. «Поэтому перед лицом эпидемии мы должны поддержать Китай и весь его народ. Надеемся, что Китай будет в здравии и благополучии и верим, что эпидемия пройдет, а наше партнерство будет процветать и далее!» — выразила она.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №9 от 07.02.2020 / стр. 8