Акылбек Жапаров, депутат ЖК от фракции «Бир Бол»: «Нам нужен логистический центр и с Россией, не только с Китаем»

— Господин Акылбек, среди общественности актуален вопрос строительства логистического центра в Ат-Башинском районе. Каковы экономические перспективы этого центра?

— Китай перехватывает мировое лидерство. В ближайшие 10 лет догонит Америку. Китай – огромный океан. Кыргызстану нужно воспользоваться процессами в этой великой стране, поднять свою экономику. Мы соседствуем с Китаем, поэтому будет нелишним изучить их язык, культуру, природу, традиции. А торговать мы научились давно. Научились перепродавать китайские товары на весь мир. Нам нужно воспользоваться положительными моментами.

Но сегодня народ обеспокоен другим вопросом – сможем ли мы сохранить свою землю? В данном направлении первый президент Акаев проделал хорошую работу – согласовал границу с Китаем. Нам нельзя вносить изменения в эту границу, работать честно, защищать ее. Пока что у нас запаздывают разъяснительные работы. Так как ситуацию не могут разъяснить формальные лидеры – аким, губернатор, министры и депутаты, на передний план выходят неформальные лидеры. Они не располагают полноценной информацией, поэтому возникают подозрения.

Логистический центр нам нужен. Было бы хорошо, если бы у нас был логистический центр совместно с Россией, не только с Китаем. Какие трудности испытывают 500 тысяч наших крестьян, отправляя продукцию в Россию на КамАЗах? Если понадобится, нам нужно построить российские логистические центры и на юге, и на севере. Если хотим торговать с Узбекистаном, то на границе с Узбекистаном тоже нужно построить логистический центр.

— Некоторые с недовольством говорят: «Продали землю, отдали в аренду на 49 лет»…

— Никто землю не отдавал. Земля принадлежит Кыргызстану. Взяли в аренду на 49 лет 200 гектаров земли, относящиеся к ОсОО «Свободная экономическая зона Нарын», зарегистрированное в Кыргызстане. Все товары будут поступать из Китая без пошлин и налогов. А на выходе оплачиваются налоги. Этот метод используется во всем мире. Например, в Беларуси отдавали в аренду 1,5 гектара земли. Называют «Каменной стеной», куда отправляют не имеющих визы китайцев, которые находятся на их заводах-фабриках, складах. Почему я предлагаю давать паспорта овцам? Люди радуются как приезду гостя, так и его уходу. Нам нужно встречать гостей. Если будет прозрачность, мы можем видеть, каков объем инвестиций, кто стоит за инвестициями, сколько рабочих мест создают эти инвестиции, какая часть этих рабочих наши граждане. Когда в Солтон-Сары поднялась шумиха, говорили, что 80% рабочих – граждане Китая. А работа там тяжелая и наши люди к этому не готовы. Когда наши рабочие не справились, они привезли свои готовые кадры. Нужно было все это заранее обдумать, а потом кричать. Кыргызское правительство не отдаст на 49 лет по первому запросу. Каждые пять лет мы будем требовать отчет. Нам тоже нужно ставить свои условия. Народ ставить правильный вопрос – куда денут отходы? Если речь идет о 280 млн долларах, то какие технологии к нам придут? Правильны и требования о том, что должна использоваться соответствующая европейскому стандарту техника, а не старая китайская техника. Будет хорошо, если раз в год местным жителям позволят зайти на объект, посмотреть – кто работает, что производит. Если будет прозрачность – приедут инвесторы.

— Вы говорите, что китайский коронавирус окажет воздействие на нашу экономику. Как именно?

— Китай наш крупнейший неофициальный торговый партнер. Трудящиеся на рынке торговцы уже терпят большие убытки. Это ощутимо не только на рынках, но и на крупных торговых центрах. Большинство овощей и фруктов, одежду мы завозили из Китая. Закрытие границы напрямую повлияло на нашу экономику. Объем налоговых отчислений сократился, уменьшились рабочие места. Вот такие негативные последствия. Но есть и положительные вещи. Мы могли бы воспользоваться тем, что границы закрыты и пресечь контрабанду. У нас есть такой шанс.

— Что можно ожидать от кадровых перестановок в правительстве?

— Я не жду больших перемен. К сожалению, в этом году пройдут выборы. Политическая кампания стартовала. Не будет проделана работа, которую откладывали до сих пор. Потому что все сейчас заняты зарабатыванием политических очков. Если хочешь что-то сделать, то кому-то понравишься, а кому-то нет. А в 2020 году люди пытаются понравиться всем. Пришедшие в правительство новички ничего не изменят. Нынешнему вице-премьер-министру следовало бы отложить в долгий ящик фискализацию, заняться привлечением инвестиций, увеличением денежного объема. Тогда бы у нас была надежда.

Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 2