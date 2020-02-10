Иса Омуркулов, лидер фракции СДПК в Жогорку Кенеше: «Для меня важнее всего – стабильность в стране»

Иса Шейшенкулович, у некоторых депутатах на руках протокол заседания коалиции.
Какой вопрос был рассмотрен на заседании?
— Заседания коалиции не было. Если не было заседания, то о каком протоколе может идти речь? Если бы было заседание, я бы знал.
— Депутат Абдылдаев сказал вам: «Выходи из коалиции. Коалиция должна распасться, правительство уйти в отставку»…
— Сейчас нет каких-либо оснований для роспуска коалиции. Работаем сообща.
— Будете ли участвовать на парламентских выборах? От какой партии?
— Пока что об этом даже не думал. Планов нет. Есть время до выборов. Для меня важнее всего – стабильность в стране. Назначенные на осень выборы – важное событие. Изберем новый парламент, новых депутатов. Я за то, чтобы выборы прошли мирно, в рамках закона.
Что касается моих личных планов, то я пока не знаю. Не принял решение. Посмотрим, когда придет время. Пока что я продолжаю свою деятельность как лидер фракции и депутат. До конца срока останусь лидером.
— Пойдет ли СДПК на выборы?
— Ближе к выборам будет ясно…
Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 1
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