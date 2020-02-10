Слово после тоя

Около двух лет я ходил безработным.

С одной стороны, сам виноват, а с другой стороны, как оказалось, у меня не было «нормального советника», добавляющего ума в непредвиденной ситуации. Тогда я вспомнил Султана Раева. Когда оказываешься в положении без работы, без должности, на память приходят люди, которые сроду в жизни не были безработными, эй! Он ведь сейчас советник в «Белом доме». Вот его назови советником!

Узнал Султана мырзу со времени его редакторской работы в газете «Кыргыз руху». Вдвоем с Мелисом Эшимкановым они были в хороших отношениях. Кумиром обоих был большой писатель Кубатбек Жусубалиев, курсировали до далекого Алая. Говорят, назвал «Султаном-Палваном» этот Кубат ака.

Что удивляет в Султане мырзе — он никогда не остается без работы. Пусть даже потоки с горы и наводнение, у него руки заняты, ходит, выполняя работу. Оказался молодцом! В принципе такие специалисты редко встречаются. Особенно у кыргызов. В случае остановки творчества зацепится за государственную должность, если запаздывает государство, ухватится за творчество. А если все вместе движется вперед, тогда объединяет то и другое, занимает должность министра культуры. К примеру, эту должность он занимал, обуздав дважды. А если никак не получается, тогда есть профессия советника. Если не ошибаюсь, раньше не было. Нет, ошибаюсь, во время Акаева были. Но мы слышали, что они были иностранными гражданами. После этого вовсе исчезли. Появилась уверенность, что без «импортной замены» выходят из нас самих советники. Осталось «чуть что» бежать к Султану мырзе, положить в мешок его ценный совет, принести и использовать в обычной жизни. Но ведь мы и этого не делаем. Шея не гнется. По году-два остаемся свободными от работы, топчем улицы. Думаю, хорошо бы Султану-Палвану открыть в этом направлении курсы. Я бы самым первым записался, учился бы, не пропуская, заучивая наизусть.

К сожалению, похоже, Султан мырза не находит времени на такую мелочевку. Занят. Даже если свободен, наверное, забывает. В основном творческие люди бывают рассеянными, забывчивыми.

Хотя Султан Раев забывчивый, но «здоровый» советник. Рост, наверное, метр девяносто. Журналист с сильным талантом, писатель, драматург, государственный деятель. Шкатулка полна доверху государственными и международными наградами, званиями. По приглашению королевы Великобритании Елизаветы ездил в Англию, все знают, пил чай из рук самой. Мы слышали, в конце прошлого года, перед Новым годом отметил свой 60-летний юбилей, устроил большой той. Слышали, издалека и близка прибыли влиятельные гости. Поздно услышал, не смог пойти, жа-аль, ка-ап десен. Да и не приглашал меня. Даже без приглашения я собирался пойти к Сукеме. Думал, подарю собственноручно нарисованный рисунок-шарж. Ну ладно теперь, есть же еще впереди 70-, 80-, 90-летние юбилеи-тои. Пока удовольствуемся надеждой, что попадем на них. Пусть даже не считает себе ровней, но, наверное, сгожусь один раз чокнуться и выпить «текилу»…

Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.4