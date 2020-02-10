ГКНБ: Заявления Ф.Баабиева - попытка уйти от уголовной ответственности

Заявления Фархата Баабиева о том, что сотрудники ГКНБ КР опубликовали в сети интернет смонтированную аудиозапись разговора с его участием,
содержащую в себе призывы к возбуждению межрегиональной вражды и сняли на камеру телефона видео, на котором он просил прощение у народа, ГКНБ КР расценивает как попытку уйти от уголовной ответственности.
В пресс-службе комитета отметили, что в рамках досудебного производства установлено, что согласно заключению специалиста Государственной службы судебных экспертиз высказывания Ф.Баабиева содержат открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды, насилию над гражданами и намерения, направленные на подготовку реализации госпереворота, свержения действующей власти, сопряженное погромами, поджогами и массовыми беспорядками.
Также, согласно заключения судебно-фонографической экспертизы Института судебной экспертизы города Алматы, голос и речь в представленной на исследование аудиозаписи принадлежит Ф.Баабиеву.
Напомним, что 14 августа 2019 года в видеохостинговом сайте «YouTube» неизвестными лицами была распространена видеопубликация (телефонный разговор между неким Фархатом Баабиевым и неким Аманом) на тему «Атамбаев тарапкерлери эмнени энсеген?», направленное на возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды.
В частности, Ф.Баабиев в ходе беседы с парнем по имени Аман отмечает о необходимости разжигания межрегиональной розни на территории Чуйской области путем избиения, а также поджога бизнеса и домов выходцев Ошской области.
Данное видео и высказывание Ф.Баабиева вызвало волну недовольства среди пользователей социальных сетей и жителей республики.
В связи с этим по вышеуказанному факту 15 августа 2019 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП, начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.313 ч.2 п.2 (возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Вместе с тем отмечаем, что ГСУ МВД КР в ходе расследования уголовного дела по событиям в с.Кой-Таш было установлено, что Ф.Баабиев принимал активное участие в массовых беспорядках. В связи с чем сотрудниками МВД КР 14 августа 2019 года он был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках и водворен в ИВС.
В настоящее время ГСУ МВД КР заканчивает расследование по досудебным производствам в отношении Ф.Баабиева.
В этой связи появляется резонный вопрос о причинах столь долгого молчания Ф.Баабиева по заявленному обращению.
Источник: Кабар
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